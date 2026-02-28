Vezirköprü'de Şehitler Gecesi ve Necmettin Erbakan'ı Anma programı yapıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Vezirköprü Temsilciliği tarafından "Şehitler Gecesi ve Necmettin Erbakan’ı Anma Programı" düzenlendi.



Vefatının yıl dönümü dolayısıyla Necmettin Erbakan’ın anıldığı programa AGD Vezirköprü Temsilciliği Başkanı Ahmet Yılmaz, Saadet Partisi Vezirköprü İlçe Başkanı Veysel Bozdemir, Eğitim-Bir-Sen Vezirköprü Şube Başkanı Mehmet Yaman, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



Yılmaz, Erbakan’ı anmak amacıyla düzenlenen programda emeği geçenlere teşekkür etti.



Programda Necmettin Erbakan’ın hayatı ve siyasi mücadelesini konu alan söyleşi de gerçekleştirildi.







