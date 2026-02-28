Alaçam Belediye Başkanı Özdemir vatandaşlara pide dağıttı
Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, olumsuz hava şartlarının etkili olduğu bölgede iftar öncesinde vatandaşlara pide dağıttı.
Giriş: 28.02.2026 - 11:55 Güncelleme:
Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, olumsuz hava şartlarının etkili olduğu bölgede iftar öncesinde vatandaşlara pide dağıttı.
Özdemir, belediye ekipleriyle özellikle ihtiyaç sahiplerine ve yolda olan vatandaşlara sıcak pide ulaştırdı.
Özdemir, zor hava koşullarda hemşehrilerinin yanında olmak istediklerini belirterek, "Sofralarına bir nebze de olsa katkı sunmak istedik. Ramazanın bereketini paylaşmaya devam edeceğiz." dedi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri