Alaçam'da şehit ve gazi ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi

Alaçam'da şehitler ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi. Alaçam Kaymakamlığı tarafından Alaçam Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programında konuşan Kaymakam Fatih Kayabaşı, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Kayabaşı, "Vatan uğruna can veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum." dedi. Programa Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mevlüt Şen, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, siyasi partilerin ilçe başkanları, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.