Asarcık'ta çiftçilere bilgilendirme yapıldı
Samsun'un Asarcık ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Giriş: 28.02.2026 - 14:33 Güncelleme:
Samsun'un Asarcık ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılan toplantıda tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve bitki hastalıklarıyla mücadele konuları ele alındı.
Toplantıda çiftçilerin soruları da yanıtlandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri