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        Samsun'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde metruk binada kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 13:02 Güncelleme: 26.11.2023 - 13:18
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        Samsun'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde metruk binada kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

        Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşmaları üzerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda, M.O. ve Y.O. bir metruk bina içerisinde kaçak kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı.

        Olayda kullanılan 1 kürek, 1 kazma, 1 kova, 1 makara, 2 üçlü priz, 2 ampul, 2 seyyar elektrik kablosu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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