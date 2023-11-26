Samsun'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde metruk binada kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşmaları üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, M.O. ve Y.O. bir metruk bina içerisinde kaçak kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı.

Olayda kullanılan 1 kürek, 1 kazma, 1 kova, 1 makara, 2 üçlü priz, 2 ampul, 2 seyyar elektrik kablosu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.