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        Samsunspor - Beşiktaş maçının ardından

        SüperLig´in 13´üncü haftasında Samsunspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş´a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer ve Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 18:48 Güncelleme: 26.11.2023 - 18:50
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        Samsunspor - Beşiktaş maçının ardından
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        SüperLig´in 13´üncü haftasında Samsunspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş´a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer ve Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. 

        Maça iyi hazırlandıklarını fakat mağlup oldukları için üzgün olduklarını ifade eden Samsunspor Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, "Öncelikle çok üzgünüz. Maça çok iyi hazırlanmıştık. Büyük bir enerji ile 90 dakika oynadık. Puansız maçı bitirdik. En az 1 puan almamız gerekiyordu. İlk devre çok pozisyonlar geldi. İkinci devre de pozisyona girdik ama golü bulamadık. Duran topları ve yan topları Beşiktaş başardı. Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Mevcut kadromuzla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Zeki´nin ve Bennasser´in çıkması bizi taktiksel yönden etkiledi. Ama takım çok istekliydi. Öne oynayıp pozisyon çıkarmaya çalıştık. 2´nci golü bulsaydık iyiydi. Futbolda bulunca atman lazım. Onun için bizim daha çok çalışmamız lazım. Böyle kazanma isteğimizle biz her maça çıkmamız lazım. Böyle yaparsak ileride puanları toplarız" diye konuştu.

        RIZA ÇALIMBAY: GALİBİYET ÖNEMLİYDİ

        Galip geldikleri için mutlu olduklarını belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bugün maçın zor olacağını biliyorduk. Çünkü Samsun lige başlarken iyi gibi değildi ama sonradan düzelmiş. İlk yarı bir şey yapamadık. İkinci yarı oyuncu değişikliklerinden sonra toparladık. Biz pozisyonlarımızı değerlendirdik. Bizim bir seri yakalamamız lazımdı. Onun için de galibiyet önemliydi. Galip geldiğimiz için mutluyum. Uzun süre deplasmanda galip gelemiyorduk. Futbolculara da özgüven geldi. İnşallah bundan sonra da daha iyi olacak" dedi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay´ın açıklamaları

        - Samsunspor Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer´in açıklamaları

        DHA-Spor - Türkiye-Samsun - Gökhan İÇKİLLİ-Ersin DEMİR

        2023-11-26 18:47:24

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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