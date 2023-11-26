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        Samsun'da şiddetli rüzgarın devirdiği ağaç otomobillere zarar verdi

        Samsun'un Bafra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki iki otomobile zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 17:28 Güncelleme: 26.11.2023 - 17:43
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        Samsun'da şiddetli rüzgarın devirdiği ağaç otomobillere zarar verdi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki iki otomobile zarar verdi.

        Meteorolojinin turuncu kod verdiği Samsun'un Bafra ilçesinde fırtına etkili oldu.

        Fatih Mahallesi Fabrika Sokak'ta fırtına nedeniyle bir ağaç, park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Ağaç, belediye ekiplerince kesilerek yoldan kaldırıldı. Araçlarda hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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