Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaralayan 2 saldırgan tutuklandı Samsun'un Bafra ilçesinde, bir kişiyi bıçakla yaraladıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, bir kişiyi bıçakla yaraladıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Altınkaya Mahallesi Nihal Atsız Sokak üzerinde T.S. (17), Y.T. (17) ile S.Ö. (27) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göğsünden yaralanan S.Ö, ambulans Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bafra Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu saldırganlar kısa sürede yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.S. ile Y.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yaralının tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.