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        Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaralayan 2 saldırgan tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, bir kişiyi bıçakla yaraladıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 19:46 Güncelleme: 26.11.2023 - 19:46
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        Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaralayan 2 saldırgan tutuklandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, bir kişiyi bıçakla yaraladıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

        Altınkaya Mahallesi Nihal Atsız Sokak üzerinde T.S. (17), Y.T. (17) ile S.Ö. (27) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Göğsünden yaralanan S.Ö, ambulans Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bafra Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu saldırganlar kısa sürede yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.S. ile Y.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Yaralının tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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