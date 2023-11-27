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        Samsun'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

        Samsun'un Asarcık ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 06:59 Güncelleme: 27.11.2023 - 07:15
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        Samsun'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
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        Samsun'un Asarcık ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Uçan çatı parçalarının elektrik direklerine çarpması sonucu teller koptu.

        Elektrik hatlarındaki hasar giderilene kadar ilçenin bazı bölgelerine enerji verilemedi.

        Kaymakam Hakan Köksal, bölgede incelemelerde bulundu.

        Akyazı Mahallesi'ndeki Abdioğlu Camisi'nin minaresinde de şiddetli rüzgar nedeniyle hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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