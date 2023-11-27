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        Prof. Dr. Yalçın: Sigara, sosyal güvenlik sistemi üzerinde ağır yük oluşturuyor

        SAMSUNOndokuzMayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın, "Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) verilerine göre ülkemizde her gün 131 milyon adetten fazla sigara kullanılmaktadır. Sigaranın ortaya çıkardığı hastalıkların tedavisi, sosyal güvenlik sistemi üzerinde ağır bir yük oluşturuyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 12:18 Güncelleme: 27.11.2023 - 12:20
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        Prof. Dr. Yalçın: Sigara, sosyal güvenlik sistemi üzerinde ağır yük oluşturuyor
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        SAMSUNOndokuzMayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın, "Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) verilerine göre ülkemizde her gün 131 milyon adetten fazla sigara kullanılmaktadır. Sigaranın ortaya çıkardığı hastalıkların tedavisi, sosyal güvenlik sistemi üzerinde ağır bir yük oluşturuyor" dedi

        OMÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın, Türkiye'nin dünyada en çok sigara içilen dokuzuncu, Avrupa'nın ise üçüncü ülkesi olduğunu ifade etti. Nargiledeki nikotin miktarının ise sigaraya göre yüzde 70 daha fazla olduğunu ve kullanımının giderek arttığını söyleyen Prof.Dr  Yalçın; "Tütündeki kimyasal maddeler arasında son derece etkin bir madde olan psikoaktif madde, tütün mamullerine olan bağımlılığın ana sebebidir" diye konuştu.

        'BAĞIMLI KİŞİ, ZEVK-ACI DÖNGÜSÜNÜ KIRAMIYOR'

        Nikotin yoksunluğunun bir süre sonra acı vermeye başladığını söyleyen Prof. Dr. Yalçın, "Türkiye dünyanın en çok sigara içilen dokuzuncu, Avrupa´da ise üçüncü ülkedir. Yaklaşık olarak 19 milyon vatandaşımızın her gün sigara içtiği düşünülmektedir. Bu durum kişilerin sağlığı üzerinde KOAH, kalp rahatsızlıkları, inme ve kanser gibi hastalıkları ortaya çıkarmaktadır. Bu durum ise hastalıkların tedavisinde sosyal güvenlik sistemi üzerinde ağır yükler oluşturmaktadır. Sigaranın üretildiği tütün bitkisinin içinde yaklaşık olarak 7 bin civarında kimyasal madde bulunur. Duman şeklinde akciğere çekilerek kullanıldığında nikotin derhal kılcal damarlardan kan dolaşımına geçer ve beyne ulaşıp zevk merkezlerini uyarır. İlk başta zevk veren ve rahatlatan bu nikotin kullanımında (balayı evresi) tekrarlanmazsa nikotin yoksunluğu bir süre sonra sıkıntı ve acı vermeye başlar. Bağımlı nikotin nedeni ile oluşan bu zevk-acı kısır döngüsünü bir türlü kıramaz. Bu sefer zevk için değil, yoksunluğundaki acıya katlanmamak için sigara içer" ifadelerini kullandı.

        'KANSEROJEN MADDELER NARGİLEDE DAHA FAZLA'

        Nargilenin, nikotin miktarı dolayısıyla kişileri daha bağımlı hale getirdiğini ifade eden Prof. Dr. Yalçın, "Bilindiği kadarıyla nargiledeki toksik ve kanserojen madde miktarı (Arsenik, nikel, kobalt, krom ve kurşun) normal sigaradan çok daha fazladır. Bir sigara ortalama beş dakikada içilir ve 8 ila 10 nefeste biter. Oysa nargile içilirken ortalama 20 ile 200 kez nefes çekilir. Yaklaşık olarak bir saat nargile kullanan kişinin 50 adet sigara içtiği varsayılabilir. Nargile kullanımının diğer bir olumsuz yönü yarattığı hijyen problemleridir. Genellikle nargile içilirken sipsi denilen tek kullanımlık ağızlıklar kullanılır. Ancak sizden önce nargile kullanan kişinin nefesiyle yayılan mikroorganizmalar marpucun duvarına kolayca yapışır ve bir tabaka oluşturur. Nargileyi bir sonra kullanan kişiye bu tabakadan başta coronavirus, tüberküloz (verem), herpes simpleks (uçuk) ve mantarlar olmak üzere çeşitli mikroorganizmalar kolayca bulaşabilirler" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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