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        Samsun'da silahlı saldırıya karışan 7 şüpheli, adliyede

        SAMSUN'daalacak meselesinden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:35
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        Samsun'da silahlı saldırıya karışan 7 şüpheli, adliyede
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        SAMSUN'daalacak meselesinden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

        Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Çilingiroğlu Caddesi'ndeki oto yıkama dükkanı önünde meydana geldi. İddiaya göre, 25 Kasım'da saat 19.00 sıralarında alacak meselesinden 2 grup tartıştı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede 2 kişinin tabancalarla açtığı ateş sonucu, kurşunların isabet ettiği 3 kişi, ayak, karın boşluğu ve kasık bölgelerinden yaralandı. İhbar üzerine, bölgede bulunan polis ekipleri kavgaya müdahale etti, olaya karışan 8 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Olayda kullanılan 2 ruhsatsız tabancaya da el konuldu. Yaralılar, sağlıkçıların müdahalesinin ardından hastanede tedaviye alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheliden 7'si bugün adliyeye sevk edildi, 1 kişinin ise taburcu edildikten sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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