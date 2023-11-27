Samsun'da silahlı saldırıya karışan 7 şüpheli, adliyede

SAMSUN'daalacak meselesinden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Çilingiroğlu Caddesi'ndeki oto yıkama dükkanı önünde meydana geldi. İddiaya göre, 25 Kasım'da saat 19.00 sıralarında alacak meselesinden 2 grup tartıştı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede 2 kişinin tabancalarla açtığı ateş sonucu, kurşunların isabet ettiği 3 kişi, ayak, karın boşluğu ve kasık bölgelerinden yaralandı. İhbar üzerine, bölgede bulunan polis ekipleri kavgaya müdahale etti, olaya karışan 8 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Olayda kullanılan 2 ruhsatsız tabancaya da el konuldu. Yaralılar, sağlıkçıların müdahalesinin ardından hastanede tedaviye alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheliden 7'si bugün adliyeye sevk edildi, 1 kişinin ise taburcu edildikten sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.