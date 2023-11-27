Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı
Samsun'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.
Samsun'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Operasyonlarda, il genelinde aralarında hırsızlık suçundan 8 yıl 10 ay ve kasten öldürme suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı.
Aramalarda ise 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 17 kesici ve delici alet ele geçirildi.
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