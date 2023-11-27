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        Samsun'da evdeki koku ve dumandan şüphelenen polis uyuşturucu madde ele geçirdi

        Samsun'da polis ekiplerinin dikkati sonucu 15 adet folyoya sarılı uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 15:28 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:28
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        Samsun'da evdeki koku ve dumandan şüphelenen polis uyuşturucu madde ele geçirdi
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        Samsun'da polis ekiplerinin dikkati sonucu 15 adet folyoya sarılı uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışma kapsamında bir süredir takip edilen ve uyuşturucu suçlarından 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.D'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.

        Ekipler, Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi üzerinde G.D'nin evine düzenledikleri operasyonda, uyuşturucu madde içiminden kaynaklı yoğun bir duman ve koku ile karşılaştı.

        Şüphelinin kuzeni S.D'nin bulunduğu evde arama yapmak için gerekli izinleri alan ekipler, evin farklı yerlerinde toplamda 15 adet folyoya sarılı uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Şüpheli S.D. gözaltına alındı. G.D'nin yakalanması için çalışma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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