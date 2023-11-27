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        Samsun'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde elektrikli battaniyeden çıktığı belirtilen yangında, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 23:09 Güncelleme: 27.11.2023 - 23:09
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        Samsun'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde elektrikli battaniyeden çıktığı belirtilen yangında, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Mahallesi Ova Geçidi Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2’nci katındaki evde yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Dumandan etkilenen İsa (50) ile eşi Satu Uyanık (50), sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Elektrikli battaniyeden çıktığı belirtilen yangın sonucu evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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