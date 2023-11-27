Samsun'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde elektrikli battaniyeden çıktığı belirtilen yangında, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Mahallesi Ova Geçidi Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2’nci katındaki evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Dumandan etkilenen İsa (50) ile eşi Satu Uyanık (50), sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Elektrikli battaniyeden çıktığı belirtilen yangın sonucu evde hasar oluştu.

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