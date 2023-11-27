Samsun´da uyuşturucu kullanan 2 kişinin evine operasyon
SAMSUN´unTerme ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 2 şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı.
SAMSUN´unTerme ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 2 şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 2 şüphelinin evine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 gram metamfetamin, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ve 13 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili H.H. ve M.B. hakkında adli işlem başlatıldı.
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