Samsun´da karne heyecanı

SAMSUN´da 2023- 2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemi bugün sona erdi. Karnelerini alan 265 bin öğrenci sömestir tatiline çıkmanın sevincini yaşadı.

Samsun´da 2023- 2024 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanması nedeniyle Canik 100. Yıl İlkoukulu´nda karne dağıtım töreni gerçekleştirildi. Samsun Valisi Orhan Tavlı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı törende öğrenciler karnelerini aldı.

265 bin öğrencinin karne aldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, "Eylül ayında başladığımız 2023-2024 eğitim öğretim yılında bugün itibarıyla ara dönem tatiline başladık. Öğrencilerimiz yaklaşık 2 haftalık tatil sürecinin ardından 5 Şubat itibarıyla tekrar okullarımızda eğitim öğretimine başlayacaklar. Bu kapsamda ilimizde yaklaşık 265 binin üzerinde öğrencimiz var. Yine 20 binin üzerinde öğretmenimizle binin üzerinde okulumuzla eğitim öğretim süreçlerini birlikte yürütüyoruz. Tabi bu tatil döneminde öğrencilerimize bolca dinlenmelerini, akrabalarıyla, arkadaşlarıyla, akranlarıyla, aileleriyle birlikte zaman geçirmelerini, sosyal medya ve internet noktasında kendilerini sınırlandırılarak daha çok sosyal, kültürel, sportif etkinliklere zaman ayrılmaları tavsiye ediyoruz" dedi.

Çocukların karne sevincine ortak olduklarını ifade eden Samsun Valisi Orhan Tavlı ise "Bugün Samsun'da çocuklarımız, evlatlarımız birinci dönem karne sevincini yaşıyorlar. Biz de o karne sevincini hep beraber paylaşmak istedik. Kendilerine iyi tatiller diliyorum" diye konuştu. Vali Tavlı ayrıca tatil süresince öğrencilerden kitap okumalarını istedi.

Vali Tavlı ve beraberindekiler sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karneleri verdi.