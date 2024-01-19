Samsun'da kaçak içki operasyonunda bir zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde kaçak içki üretim ve ticareti yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 71 şişe ile 80 litrelik bidonlarda el yapımı içki, 2 litrelik anason kiti, 1200 şişe kapak muhafazası, 900 şişe etiketi ve 100 şişe kapağı ele geçirildi.

Operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.