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        Samsun'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 12:20 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:20
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        Samsun'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince sigara kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramada 40 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), bin dolu makaron, 1 kilo 700 gram kıyılmış tütün, 925 boş sigara kutusu ele geçirildi.

        Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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