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        Markus Gisdol: En iyi kadroyu sahaya çıkarmaya çalışacağız

        Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, "Sakat olan oyuncularımızla alakalı da bazıları takıma döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 18:43 Güncelleme: 08.03.2024 - 18:45
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        Markus Gisdol: En iyi kadroyu sahaya çıkarmaya çalışacağız
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        Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, "Sakat olan oyuncularımızla alakalı da bazıları takıma döndü. Umarım bu sakatlarımız en iyi şekilde hazırlanır ve bir sonraki maçta onları değerlendirebiliriz. Tabiİ sakatlıktan dönen oyuncularımızla birlikte en iyi kadroyu rakibimize karşı sahaya çıkarmaya çalışacağız" dedi.

        Samsunspor, Süper Lig'in 29'uncu haftasında 10 Mart Pazar günü kendi evinde MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Ankaragücü'nün oynadığı son 2 karşılaşmada farklı oyunlar sergilediğini söyledi. Gisdol, "Fenerbahçe'ye karşı çok iyi bir performans gösterdiler. Bizim de rakibimize karşı çok iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor" diye konuştu.

        "EN İYİ KADROYU ÇIKARMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

        Başakşehir FK deplasmanında kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Marius Mouandilmadji’nin aldığı 2 maçlık men cezasının fazla olduğunu düşündüğünü söyleyen Gisdol, "Böyle bir kırmızı kart için umarım bunu biz 1 maça düşürebiliriz. Sakat olan oyuncularımızla alakalı da bazıları takıma döndü. Umarım bu sakatlarımız en iyi şekilde hazırlanır ve bir sonraki maçta onları değerlendirebiliriz. Tabiİ sakatlıktan dönen oyuncularımızla birlikte en iyi kadroyu rakibimize karşı sahaya çıkarmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

        "BİZLERİ ÇOK SEVİYORLAR"

        Taraftarların desteğinin kendilerini memnun ettiğini söyleyen Gisdol, “Açıkçası çok özel bir şey söylemeye gerek yok. Bizleri çok seviyorlar, takımlarına sahip çıkıyorlar. Süper Lig’de kesinlikle taraftarlarımızın en yüksek seviyede bir taraftar grubu olduğunu belirtmem gerekiyor ve bize bugüne kadar vermiş oldukları destek sebebiyle de kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerek bana gerek de takıma çok fazla destek oldular ve umarım pazar günü oynayacağımız maçta her zaman olduğu gibi yine onların desteklerini görürüz” şeklinde konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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