Havza'da jandarma 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Ayrıca jandarma trafik ekipleri, Arslançayır İlkokulu'ndaki kadın öğretmenler ve çalışanlar ziyaret ederek Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Havza İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından Havza-Vezirköprü kara yolu İmircik Kavşağı'nda trafik kontrolü esnasında durdurulan kadın sürücü ve yolcuların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanarak, çiçek verildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Havza Jandarma Trafik Timi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

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