19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu, kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadınların günlerini kutladı.
19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadınların günlerini kutladı.
Topaloğlu, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek, günlerini kutladığı kadınlara çiçek verdi.
Topaloğlu, "Kadınlar sadece bir gün değil, hayatımızın her günü olmazsa olmazdır. Varlıklarıyla hayatımıza değer katan annelerimiz, eşlerimiz, çocuklarımız, büyüklerimiz, kısacası muhterem hanımefendilerin Kadınlar Günü kutlu olsun." dedi.
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