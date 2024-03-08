Samsun'da düzenlenen operasyonda tarihi eserler ele geçirildi
Samsun'un Asarcık ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi niteliği bulunduğu değerlendirilen eserler ele geçirildi.
Samsun'un Asarcık ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi niteliği bulunduğu değerlendirilen eserler ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinde devriye görevi sırasında şüpheli hareketler sergileyen B.D'nin üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.
Aramada, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 8 sikke, 1 madalyon, 1 taşlı yüzük ile 5 USB bellek ve 6 bin 560 lira ele geçirildi.
B.D. hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince adli işlem yapıldı.
Ele geçirilen eserler, Samsun Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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