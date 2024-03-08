Asarcık'ta "Kalbimde Sevgi Bileğimde Rengi" şenliği düzenlendi

Samsun'un Asarcık ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, "Kalbimde Sevgi Bileğimde Rengi" şenliği gerçekleştirildi.

Asarcık Yerel Eylem Grubu Derneği, IPARD Programı-LEADER tedbiri kapsamında proje paydaşı olan Asarcık Mesleki Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ile Asarcık Üreten Kadınlar Derneği lokalinde "Kalbimde Sevgi Bileğimde Rengi" şenliği düzenledi.

Şenlik öncesi Asarcık MTAL özel eğitim, kaynaştırma ve inşaat teknolojileri bölümü öğrencileri ile "Sevginin rengi nedir?" sorusunun sorulduğu anket çalışması yapıldı.

Anket sonuçlarına göre alınan boncuk ve iplerle ASÜDER'de hazırlanan atölyede katılımcılar tarafından "Sevginin rengi bileklikleri" yapıldı.

Etkinliğe Asarcık Kaymakamı Hakan Köksal, Belediye Başkanı Şerif Kılağuz da katıldı.

Yapılan bileklikler, öğrenciler tarafından ilçedeki kadın esnafa ve sokaktaki kadınlara hediye edildi.