Kooperatifler Kanunu'nda yapılan değişikler bilgilendirme toplantısında anlatıldı

Samsun Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Kooperatifler Kanunu'nda yapılan değişikler ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği hizmet binasında yapılan toplantıda Samsun, Amasya, Ordu ve Sinop'tan gelen katılımcılara Kooperatif Bilgi Sistem'inde (KOOPBİS) kayıt altına alınma işleminin başlatılması hakkında bilgi verildi.

Toplantıda, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Eğitim ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Yavuz Selim Akçakale, Kooperatif Bilgi Sistemi'ndeki yenilikleri anlattı.