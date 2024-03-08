Samsun'da 1600 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kamyonda arama yaptı.

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