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        Samsun'da asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı

        Samsun'da, Vali Orhan Tavlı başkanlığında asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 17:02 Güncelleme: 07.03.2024 - 17:10
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        Samsun'da asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı
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        Samsun'da, Vali Orhan Tavlı başkanlığında asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı düzenlendi.

        Vali Tavlı, Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için şehrin her yerinde güvenlik tedbiri aldıklarını söyledi.

        Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için kolluk birimlerinin 24 saat esasına göre faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan Tavlı, "İlimiz genelinde ocak-şubat 2023 tarihleri arasında, operasyonel çalışmalar sonucunda toplam 16 bin 63 aranan şahıs yakalanmış, 1891 ruhsatsız tabanca, 572 kurusıkı tabanca, 1039 av tüfeği başta olmak üzere çok sayıda suç aleti ele geçirilerek adli işlem başlatılmıştır." diye konuştu.

        Tavlı, suçların aydınlatılması konusunda başarılarının her geçen gün daha da arttığını dile getirerek, narkotik suçlarla ilgili de çok sayıda uyuşturucuyu piyasaya sürülmeden ele geçirdiklerini vurguladı.

        Trafik uygulamalıyla ilgili de bilgi veren Tavlı, "Kurallara uymayan 321 bin 791 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı. 15 bin 515 araç ve motor trafikten men edilmiştir. Alkollü araç kullanan, hız sınırına uymayan, trafik kurallarına riayet etmeyen sürücülere yönelik trafik denetimlerimizi daha da arttıracağız." dedi.

        PKK, DEAŞ, FETÖ ve diğer terör örgütlerine yönelik çalışmalarda 125 şüpheliye adli işlem yapıldığını ve terör örgütleriyle mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini belirten Tavlı, şunları kaydetti:

        "Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığımız 2023 yılında, 5 bin 400 saat sahil güvenlikte, Karadeniz sahasında görev icra etmiş, yapılan görevlerde 1861 gemi ve tekne kontrol edilmiş, toplam 177 yasal işlem uygulanmıştır. Bir yıl içerisinde ticari faaliyette bulunan ve karasularımızda seyir icra eden toplam 2905 ticari geminin de taşıdıkları yük, uğradıkları liman ve benzeri konularda risk analizleri yapılmıştır."

        Tavlı, suçluları tek tek yakalayıp adalete teslim edeceklerini sözlerine ekledi.

        Toplantıya, Vali Yardımcısı Abdulkadir Demir, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

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