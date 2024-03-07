Havza OSB'de kurulum çalışmaları devam eden fabrikada inceleme

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile Havza OSB Müdürü Hasbi Altuntaş kurulum aşaması süren fabrikada incelemelerde bulundu.

Kaymakam Ayvat ve beraberindekiler, Havza Organize Sanayi Bölgesinde inşası tamamlanan ve makine ekipman kurulumu devam eden süt ürünleri üretimi yapacak olan fabrikada incelemelerde bulunarak İşletme Müdürü Doğu Gören'den işletme hakkında bilgi aldı.

Gören, fabrikanın mayıs ayında üretime geçeceğini belirterek, "Şu an üretim makine ve ekipmanlarının kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Deneme üretimlerinin ardından fabrikamız üretime geçecek. Yaklaşık 100 kişi istihdam edeceğimiz işlememizde çiğ süt işlenerek farklı süt ürünleri imalatı yapılacak." dedi.

Kaymakam Ayvat, kurulan fabrikanın hem sanayi hem de tarımsal istihdamı destekleyeceğini belirterek, "Fabrikamızın ihtiyacı olan süt bölgemizden karşılanacak. Bu da besicilerimizin ürünlerinin pazarlanması konusunda önlerini açacaktır. Öte yandan fabrika istihdam edeceği işçiler ile hem istihdama hem bölge hem de ülke ekonominse katkı sunacak." diye konuştu.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de fabrikanın Havza'ya hayırlı olmasını dileyerek, "Havza OSB'de fabrikaların bacaları tüttükçe istihdam artıyor. İnşallah daha fazla yatırım ile Havza OSB istihdam merkezi olacak." ifadelerini kullandı.