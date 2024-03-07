İlkokul öğrencileri, teknoloji bağımlılığına karşı yürüdü

SAMSUN’da ilkokul öğrencileri teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek için yürüyüş yaptı. Yürüyüşün sonunda öğrenciler bir alışveriş merkezinin önünde oyun oynadı.

İlkadım İstiklal İlkokulu Rehber Öğretmenleri tarafından ‘Teknoloji Bağımlılığından Çocukları Koruma’ yürüyüşü düzenlendi. Okulun önünde başlayan yürüyüş Gazi Caddesi boyunca devam etti ve Cumhuriyet Meydanı önünde bulunan alışveriş merkezinin bahçesinde son buldu. Yürüyüş boyunca öğrenciler ellerinde teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek için pankartlar taşıdı. Bazı öğrenciler de kendilerinin ve velilerinin hazırladıkları kostümleri giydi. AVM önünde öğrenciler kendileri için hazırlanan oyunları oynayıp, sanatsal faaliyetlere katıldı.

Etkinlik hakkında bilgi veren İstiklal İlkokulu Müdürü Sezai Tiryaki, “İstiklal İlkokulu olarak öğrencilerimizi teknoloji bağımlılığı konusunda uyarmak, velilerimize ve topluma bir mesaj vermek istedik. Yeteri kadar teknoloji ile çocuklarımız uğraşsın. Bunun dışındaki etkinliklerini, zamanlarını kaliteli bir şekilde dış oyunlarla, bahçe oyunlarıyla, müzikle, satrançla, yüzme ile geçirmelerini istiyoruz. Bununla ilgili de AVM önünde topluma ve şehrimize mesaj vermek istedik. Ailelerimize ve çocuklarımıza teşekkür ederim. Etkinliğimiz inşallah amacına ulaşır” dedi.