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        Samsun'da 28 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

        SAMSUN'da 28 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Billur Kalay, polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 13:44 Güncelleme: 07.03.2024 - 13:45
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        Samsun'da 28 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
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        SAMSUN’da 28 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Billur Kalay, polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında ‘muhafaza altına alınmış eşyada hırsızlık’ ve ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından toplam 28 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 ayrı evde kalıp başkasının kimliğini kullandığını tespit ettiği Billur Kalay'ı takibe aldı. Kalay, İlkadım ilçesinde kaldığı eve girdiği sırada polisin yaptığı operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp, cezaevine teslim edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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