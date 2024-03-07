AK Parti'li Karaaslan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, Türk kadınının tarihten bugüne asırlardır verilen her mücadelede en ön saflarda yer aldığını vurguladı.

Türk kadınının cesaretiyle, fedakarlığıyla sayısız kahramanlık destanı yazdığına işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:

"Türk kadını bugün de ülkemizin geleceğine yön vermekte, temsil ettiği tüm sahalarda başarılar kazanmaktadır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 21 yılda hayata geçirdiğimiz reform niteliğindeki adımlarla ve yasal düzenlemelerle kadının statüsünü güçlendirdik, kız çocuklarının okullaşma oranını artırdık, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik projeleri gerçekleştirdik, kadın istihdam oranını önemli ölçüde yükselttik, geçmiş dönemde kadınların inançları ve tercihleri nedeniyle maruz kaldığı ayrımcı uygulamaları ortadan kaldırdık, özgürlük alanlarını genişlettik, kadına yönelik şiddete ve kötü muameleye sıfır tolerans ilkesiyle yaklaştık, bir hayali ve iş fikri olan kadınları destekledik, girişimciliğin önünü açtık, sosyal hayattan iş hayatına kadınların her alanda güçlü şekilde var olmasını sağladık."

Bugün de güçlü Türkiye'nin en önemli bileşeninin güçlü aile ve güçlü toplum olduğu inancıyla özellikle kadınlara yönelik birçok programı hayata geçirmeyi sürdürdüklerini belirten Karaaslan, şunları kaydetti:

"İş dünyasında, siyasette, eğitim ve sağlıkta, sporda, sanatta, bilimde, diplomaside, akademide kadınlar ülkemizi yarınlara taşıyacak başarılar kazanmaya devam etmektedir. Bugün ülkemiz kadınları üretimin her aşamasında, karar verici mekanizmalarda, teknoloji ve bilimde, dijital dünyada var olarak gücünün ve yapabileceklerinin bir sınırı olmadığını göstermektedir. Biz kadınıyla ve erkeğiyle omuz omuza veren güçlü bir milletiz. Aynı anlayışla Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Ülkemizi, gençlerin ufku, çocukların hayalleri, kadınların emekleri, milletimizin gayretleriyle dünyada hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hazırlanarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacak 2024-2028 yıllarını kapsayan 2. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Karaaslan, Gazze'de 5 aydır süren ve 30 binden fazla masum insanın hayatını kaybettiği saldırılarda yaşamını yitirenlerin büyük çoğunluğunu kadınların ve çocukların oluşturduğuna dikkati çekerek, "Binlerce anne de evlatlarını bu vahşi katliamlarda kaybederek acıların en büyüğünü yaşamıştır. Dünyanın gözleri önünde yaşanan bu katliamın bir an önce sona ermesi duasıyla, İsrail'in acımasız saldırıları sonucu şehit olan Filistinli kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, aziz şehitlerimizin kıymetli anneleri, eşleri ve aileleri ile hayatlarını evlatlarına adayan engelli anneleri başta olmak üzere tüm kadınların bu özel gününü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.