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        İstanbul'daki kazada ölen aynı aileden 5 kişi, Samsun'da yan yana toprağa verildi

        İSTANBUL Pendik'te TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı aynı aileden 5 kişi, Samsun'un Yakakent ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 15:49 Güncelleme: 06.03.2024 - 15:55
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        İstanbul'daki kazada ölen aynı aileden 5 kişi, Samsun'da yan yana toprağa verildi
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        İSTANBUL Pendik’te TEM Otoyolu’nda yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı aynı aileden 5 kişi, Samsun'un Yakakent ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

        Kaza, önceki gün saat 01.00 sıralarında Pendik’te TEM Otoyolu Kurtköy Kavşağı’nda meydana geldi. Sultanbeyli yönüne giden Soner Kurt yönetimindeki 35 KD 5720 plakalı otomobil, yolcu otobüsünden inip otoyolun karşısına geçmeye çalışan 5 kişiye çarptı. Kazada, Fatma Gürsoy (68), Şükrü Okur (48), Melek Okur (44), Muhammet Alihan Okur (15) ve Ecrin Okur (11) hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil sürücüsü Soner Kurt ise hastanede tedaviye alındı.

        Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri tamamlanan aynı aileden 5 kişinin cenazesi, memleketleri Samsun’un Yakakent ilçesine getirildi. Cenazeler, Orta Cami’de kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına yan yara defnedildi. Fatma Gürsoy’un oğlu Sedat Gürsoy ve Hüseyin Gürsoy ile 3 kızından biri olan Selda Gürsoy cenazede gözyaşlarını tutamadı.

        SEVDİĞİNE KAÇAN KIZINI İKNAYA GİTMİŞLER

        Bu arada, Şükrü Okur’un ailesi ile halası Fatma Gürsoy'u da yanına alıp bir süre önce sevdiği kişinin yanına yerleşen kızı Sıla Okur ile arayı bulmak için Ankara’ya gittiği, anlaştıktan sonra da yüzük takıp nişan yaptıkları öğrenildi.

        ‘OTOBÜSÜN OTOYOLDA BIRAKTIĞINI SÖYLEDİLER’

        DHA’ya konuşan Fatma Gürsoy’un oğlu Hüseyin Gürsoy (22), “Ben annemleri almaya gidiyordum. Bana otobüsün otoyolda bıraktıklarını söylediler, Mehmetçik Vakfı’nın çıkışında. Karşıdan karşıya geçmeye çalışıyorlar. Bu sırada da kaza yaşanıyor. Otobüs şoförünün böyle bir şey yapmaması gerekiyordu. Samandıra Terminali’ne de bırakabilirdi. Otobanda bırakması zaten yanlıştı. Dava da açacağız” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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