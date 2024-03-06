Samsun'da 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Samsun'da hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Çarşamba ilçesinde, hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 12 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari B.İ'nin yakalanması için çalışma yaptı.

B.İ, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

Frari hükümlü işlemlerinin ardından Çarşamba Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.