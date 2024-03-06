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        Samsun'da 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'da hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 14:39 Güncelleme: 06.03.2024 - 14:39
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        Samsun'da 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'da hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Samsun İl Jandarma Komutanlığı Çarşamba ilçesinde, hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 12 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari B.İ'nin yakalanması için çalışma yaptı.

        B.İ, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

        Frari hükümlü işlemlerinin ardından Çarşamba Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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