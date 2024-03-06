Samsun'da hakkında 13 yıl 8 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Ekipler, "hırsızlık", "silahla tehdit" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 13 yıl 8 ay 23 gün kesilmiş cezası bulanan firari hükümlü Ö.A'yı yakaladı.

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