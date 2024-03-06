Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da hakkında 13 yıl 8 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'da hakkında 13 yıl 8 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 11:28 Güncelleme: 06.03.2024 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da hakkında 13 yıl 8 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da hakkında 13 yıl 8 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde GBT kontrolü yaptı.

        Ekipler, "hırsızlık", "silahla tehdit" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 13 yıl 8 ay 23 gün kesilmiş cezası bulanan firari hükümlü Ö.A'yı yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan hükümlü cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek: TCMB'ye desteğimiz tam
        Bakan Şimşek: TCMB'ye desteğimiz tam
        O anlar kamerada! 6 kişi yaralandı! Antalya'da hortum kâbusu!
        O anlar kamerada! 6 kişi yaralandı! Antalya'da hortum kâbusu!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        Tam 178 gün sonra! İç mimarın ölümünde sır perdesi aralandı!
        Tam 178 gün sonra! İç mimarın ölümünde sır perdesi aralandı!
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Yönetimin önceliği Bankalar Birliği!
        Yönetimin önceliği Bankalar Birliği!
        Desteğin ayrıntıları belli oldu
        Desteğin ayrıntıları belli oldu
        O artık A Milli!
        O artık A Milli!
        Dünyanın en pahalısı!
        Dünyanın en pahalısı!
        Musk: Aptal ekoteröristler
        Musk: Aptal ekoteröristler
        Kurabiye Canavarı’nın “küçültmasyon” isyanı…
        Kurabiye Canavarı’nın “küçültmasyon” isyanı…

        Benzer Haberler

        Havza Belediyesi mart ayı meclis toplantısını yaptı
        Havza Belediyesi mart ayı meclis toplantısını yaptı
        Samsun'da sahte plaka imalatı yapan 5 şüpheli yakalandı
        Samsun'da sahte plaka imalatı yapan 5 şüpheli yakalandı
        Samsun'da aranan 28 kişi yakalandı
        Samsun'da aranan 28 kişi yakalandı
        Samsun'da öğrenci servisi devrildi, 20 kişi hafif yaralandı
        Samsun'da öğrenci servisi devrildi, 20 kişi hafif yaralandı
        Şehit polis memuru Orhan Mutlu son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit polis memuru Orhan Mutlu son yolculuğuna uğurlandı
        Samsun'da otomobille çarptığı polis memurunu şehit eden sürücü tutuklandı
        Samsun'da otomobille çarptığı polis memurunu şehit eden sürücü tutuklandı