Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da sahte plaka imalatı yapan 5 şüpheli yakalandı

        Samsun'da, sahte plaka imalatı yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 10:54 Güncelleme: 06.03.2024 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da sahte plaka imalatı yapan 5 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da, sahte plaka imalatı yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesinde sahte plaka imalatı yapıldığını belirledikleri bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

        Aramalarda 48 araca ait 70 sahte plaka, kayıtların tutulduğu 2 ajanda, cep telefonu ele geçirildi.

        Sahte basılmış plakaların ele geçirildiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tam 178 gün sonra! İç mimarın ölümünde sır perdesi aralandı!
        Tam 178 gün sonra! İç mimarın ölümünde sır perdesi aralandı!
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Kediler poşetle oynuyordu! Parkta Cenin!
        Kediler poşetle oynuyordu! Parkta Cenin!
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        Musk: Aptal ekoteröristler
        Musk: Aptal ekoteröristler
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        TCMB'den ilave sıkılaşma adımları
        TCMB'den ilave sıkılaşma adımları
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        O artık A Milli!
        O artık A Milli!
        Desteğin ayrıntıları belli oldu
        Desteğin ayrıntıları belli oldu
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Dünyanın en pahalısı!
        Dünyanın en pahalısı!
        Yönetimin önceliği Bankalar Birliği!
        Yönetimin önceliği Bankalar Birliği!
        Kurabiye Canavarı’nın “küçültmasyon” isyanı…
        Kurabiye Canavarı’nın “küçültmasyon” isyanı…

        Benzer Haberler

        Samsun'da aranan 28 kişi yakalandı
        Samsun'da aranan 28 kişi yakalandı
        Samsun'da öğrenci servisi devrildi, 20 kişi hafif yaralandı
        Samsun'da öğrenci servisi devrildi, 20 kişi hafif yaralandı
        Şehit polis memuru Orhan Mutlu son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit polis memuru Orhan Mutlu son yolculuğuna uğurlandı
        Samsun'da otomobille çarptığı polis memurunu şehit eden sürücü tutuklandı
        Samsun'da otomobille çarptığı polis memurunu şehit eden sürücü tutuklandı
        MHP Salıpazarı ilçesinde Seçmen İletişim Merkezi açtı
        MHP Salıpazarı ilçesinde Seçmen İletişim Merkezi açtı
        Samsun'da şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı
        Samsun'da şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı