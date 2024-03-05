Şehit polis memuru Orhan Mutlu son yolculuğuna uğurlandı

Alkollü olduğu belirlenen sürücü Boztürk ise jandarma ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Ersan Aksu, Erhan Usta ve Orhan Kırcalı, protokol üyeleri, şehidin mesai arkadaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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