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        Eğitim Gücü Sen Samsun İl Başkanı Koyuncu'dan basın açıklaması

        Eğitim Gücü Sen Samsun İl Başkanı Ümit Koyuncu, basın açıklaması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 15:32 Güncelleme: 05.03.2024 - 15:32
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        Eğitim Gücü Sen Samsun İl Başkanı Koyuncu'dan basın açıklaması
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        Eğitim Gücü Sen Samsun İl Başkanı Ümit Koyuncu, basın açıklaması gerçekleştirdi.

        Koyuncu, yaptığı yazılı açıklamada, memurların aldığı zamların adeta kumdan kale gibi olduklarını, eriyip gittiklerini savundu.

        Alım gücünün düşmesine sessiz kalan yetkili sendika yetkililerine zamların memurların ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığının sorulmasını gerektiğini belirten Koyuncu, "Enflasyona karşı memurların korunması için ne yapıyorsunuz? Sendikacı olmanın sorumluluğunun farkında mısınız? Sesinizi yükseltmeye devam edin. Hakkınızı savunun." ifadelerini kullandı.

        Memurların alım gücünün korunması için mücadele etmenin herkesin görevi olduğunu anlatan Koyuncu, sessiz kalarak bu duruma göz yumamayacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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