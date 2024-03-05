Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü ramazan ayı boyunca iftar sofrası kuracak
Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ramazan ayı boyunca Samsun, Ordu ve Sinop'ta iftar verilecek.
Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ramazan ayı boyunca Samsun, Ordu ve Sinop'ta iftar verilecek.
Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce 81 ilde ramazan sofralarının kurulacağı belirtilerek, ihtiyaç sahipleri ve dileyen herkese hizmet verileceği vurgulandı.
Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanlarındaki illerde iftar sofraları Samsun'da Batıpark Niyazi Kesim Restoran, Ordu'da Ordu Ulu Cami Sultan Köşk İslami Salon, Sinop'ta ise Sinop Üniversitesi Gençlik Yaşam Merkezi'nde kurulacak.
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