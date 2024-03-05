Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü ramazan ayı boyunca iftar sofrası kuracak

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce 81 ilde ramazan sofralarının kurulacağı belirtilerek, ihtiyaç sahipleri ve dileyen herkese hizmet verileceği vurgulandı.

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