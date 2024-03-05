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        Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü ramazan ayı boyunca iftar sofrası kuracak

        Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ramazan ayı boyunca Samsun, Ordu ve Sinop'ta iftar verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 16:04 Güncelleme: 05.03.2024 - 16:04
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        Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü ramazan ayı boyunca iftar sofrası kuracak
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        Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ramazan ayı boyunca Samsun, Ordu ve Sinop'ta iftar verilecek.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce 81 ilde ramazan sofralarının kurulacağı belirtilerek, ihtiyaç sahipleri ve dileyen herkese hizmet verileceği vurgulandı.

        Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanlarındaki illerde iftar sofraları ⁠Samsun'da Batıpark Niyazi Kesim Restoran, Ordu'da ⁠Ordu Ulu Cami Sultan Köşk İslami Salon, ⁠Sinop'ta ise Sinop Üniversitesi Gençlik Yaşam Merkezi'nde kurulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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