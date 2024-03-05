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        Alaçamlı sporcular, Türkiye Erkekler Volo Şampiyonası'nda ikinci oldu

        Mersin'de düzenlenen Türkiye Erkekler Volo Şampiyonası'na Samsun'un Alaçam ilçesinden katılan sporcular, gümüş madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 11:51 Güncelleme: 05.03.2024 - 11:52
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        Alaçamlı sporcular, Türkiye Erkekler Volo Şampiyonası'nda ikinci oldu
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        Mersin'de düzenlenen Türkiye Erkekler Volo Şampiyonası'na Samsun'un Alaçam ilçesinden katılan sporcular, gümüş madalya kazandı.

        Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunca Toroslar Bocce Tesisi'nde 29 Şubat-3 Mart tarihlerinde organize edilen şampiyonaya 18 ilden 120 sporcu katıldı.

        Organizasyona Alaçam'dan katılan Umut Kalaycı ve Zafer Yaman, geleneksel çiftler kategorisinde ikincilik elde etti.

        Bocce Milli Takım antrenörü ve beden eğitimi öğretmeni Gökhan Bozdemir, şampiyonaya aylarca yoğun antrenman programıyla hazırlandıklarını belirterek, "Türkiye şampiyonluğunu bir sayı ile kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Alaçamspor Bocce Takımı, 2024 yılında Raffa Türkiye Şampiyonası'nda büyük bayanlar ile Okul Sporları Bowling Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu." dedi.

        Sporcularının 10-11 Mart tarihlerinde Mersin'de yapılacak Volo Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerine katılacaklarını anlatan Bozdemir, "Hedefimiz 7-11 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek Dünya Volo Şampiyonası'nda ülkemize şampiyonluk getirerek İstiklal Marşı'mızı okutmak. Sporcularıma milli takım seçmelerinde başarılar diliyorum. Bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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