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        Kazaya karışan sürücü kaçarken otomobiliyle polis memuruna çarptı: 1 şehit, 1 yaralı (2)

        ŞEHİTPOLİS MEMURU BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEKSamsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu şehit olan Orhan Mutlu'nun bugün toprağa verileceğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 09:16 Güncelleme: 05.03.2024 - 09:16
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        Kazaya karışan sürücü kaçarken otomobiliyle polis memuruna çarptı: 1 şehit, 1 yaralı (2)
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        ŞEHİTPOLİS MEMURU BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

        Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu şehit olan Orhan Mutlu'nun bugün toprağa verileceğini duyurdu. Arıbaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "İl Emniyet Müdürlüğümüz Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Orhan Mutlu, dur ihtarına uymayan şüpheli aracın çarpması sonucu şehit olmuştur. Şehidimiz bugün Havza ilçesi Havza Bölge Trafik İstasyonu Amirliği önünde saat 13.30'da yapılacak uğurlama töreninin ardından saat 15.30'da Vezirköprü ilçesi Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde yapılacak tören sonrası ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Karlık Aile Mezarlığı'nda defnedilecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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