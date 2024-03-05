Kazaya karışan sürücü kaçarken otomobiliyle polis memuruna çarptı: 1 şehit, 1 yaralı (2)

Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu şehit olan Orhan Mutlu'nun bugün toprağa verileceğini duyurdu. Arıbaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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