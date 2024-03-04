Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da MHP Seçmen İletişim Merkezleri açıldı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Samsun'un İlkadım, Alaçam ve Asarcık ilçelerinde Seçmen İletişim Merkezi (SİM) açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 15:35 Güncelleme: 04.03.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da MHP Seçmen İletişim Merkezleri açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Samsun'un İlkadım, Alaçam ve Asarcık ilçelerinde Seçmen İletişim Merkezi (SİM) açtı.

        İlkadım ilçesi, 100. Yıl Bulvarı üzerinde Seçmen İletişim Merkezi açılışında konuşma yapan MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, birlik mesajları vererek seçim sürecinde kenetlenme çağrısı yaptı.

        Mucur, "Cumhur ittifakı ortağımız ile birlikte bugün burada 'Ayırmadan, ayrışmadan Samsun'umuz için canla başla' diyoruz. Samsun'umuza hizmet etmek için buradayız. Seçim sürecinde birlik içinde, ayrışmadan projelerimizi anlatarak halkımızla buluşacağız. Bütün Samsun'u kucaklamak, ortak değerler etrafında kenetlenmek için buradayız." dedi.

        Cumhur İttifakı'nın parçaları olarak MHP ve AK Parti'nin birlikte yürüdüğünü ifade eden Mucur, "Allah birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi bozmasın." diye konuştu.

        Açılışa, MHP MYK Üyesi Hüseyin Edis, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, MHP il yöneticileri, MHP ve AK Parti ilçe başkanları, Ülkü Ocakları İl Başkanı Gökhan Yaşar, Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları da katıldı.​​​​​​​

        Salıpazarı ilçesinde ise yarın Seçmen İletişim Merkezi açılışı yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esnafın kanlı düellosunun görüntüsü ortaya çıktı!
        Esnafın kanlı düellosunun görüntüsü ortaya çıktı!
        Kabine toplandı! İşte gündemdeki masalar
        Kabine toplandı! İşte gündemdeki masalar
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        77 yaşındaki cani, karısını ve oğlunu öldürdü!
        77 yaşındaki cani, karısını ve oğlunu öldürdü!
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Barış Alper de sakat sakat oynadı!
        Barış Alper de sakat sakat oynadı!
        O an kamerada... Polis bu görüntüden katile ulaştı!
        O an kamerada... Polis bu görüntüden katile ulaştı!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?
        Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        "Santos maçı 19.02'de kaybetti"
        "Santos maçı 19.02'de kaybetti"
        Ev sahibi şoke oldu! Evi 27 yatak konularak kiralanmış
        Ev sahibi şoke oldu! Evi 27 yatak konularak kiralanmış
        "Mucizesini sürdürüyor"
        "Mucizesini sürdürüyor"
        530 milyon liralık fark
        530 milyon liralık fark
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        "Hiçbirimiz öyle değiliz
        "Hiçbirimiz öyle değiliz
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        "Almanya, Rusya ile savaşa hazırlanıyor"
        "Almanya, Rusya ile savaşa hazırlanıyor"
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME- BBP Genel Başkanı Destici'nin bulunduğu araç Tokat'ta kaza yapt...
        GÜNCELLEME- BBP Genel Başkanı Destici'nin bulunduğu araç Tokat'ta kaza yapt...
        Çarşamba'da obeziteye karşı farkındalık yürüyüşü yapıldı
        Çarşamba'da obeziteye karşı farkındalık yürüyüşü yapıldı
        Havza OSB'de yeni yer tahsis talebi
        Havza OSB'de yeni yer tahsis talebi
        Havza'da seçmen kağıtları dağıtılmaya başlandı
        Havza'da seçmen kağıtları dağıtılmaya başlandı
        BBP Genel Başkanı Destici'nin bulunduğu araç Tokat'ta kaza yaptı
        BBP Genel Başkanı Destici'nin bulunduğu araç Tokat'ta kaza yaptı
        Otel odasında uyuşturucu satışına 4 gözaltı
        Otel odasında uyuşturucu satışına 4 gözaltı