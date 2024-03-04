Havza OSB'de yeni yer tahsis talebi

Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yatırım yapmak amacı ile 500 dekar yer tahsis talebinde bulunuldu.

Havza OSB’de temizlik ve hijyen maddeleri üretimi yapmak amacı ile 500 dekar yer tahsis talebinde bulunan iş insanı Nurettin Karaman, Havza OSB'de, Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar ile Havza OSB Müdürü Hasbi Altuntaş’la birlikte incelemelere katıldı.

İş İnsanı Nurettin Karaman yapmayı planladığı yatırım hakkında Kaymakam Ayvat ve Başkan Özdemir ile beraberindekilere bilgi verdi.

Karaman, yer tahsisi durumda Havza OSB’de yaklaşık 1000 kişi istihdam edeceklerini, temizlik ve hijyen malzemeleri üretimi yapmak için 500 dekar alan talep ettiklerini ifade etti.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat gelen her yatırımın ülke ekonomisine ve istihdama katkı anlamına geldiğini belirterek, "Havza OSB’ye her geçen gün ilgi artmakta. İnşallah Havza artık göç veren değil göç alan ve büyüyen bir ilçe olacak." dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise Havza OSB'de açılan fabrikalar ile birlikte göç almaya başladığını belirterek, "İnşallah yeni yatırımlar ile tersine göç hızlanacak. Havza OSB, bölgenin çekim merkezi oldu. Yapılacak alan genişleme çalışmaları ile daha çok yatırımcıyı Havza OSB'de göreceğiz." diye konuştu.