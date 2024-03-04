İpek Akgül cinayetinde acılı anne konuştu: Kızımı sanki kurşuna dizmişler!
Adana'da şiddete uğradıktan sonra tabanca ile öldürülen ve portakal bahçesine gömülen İpek Akgül cinayeti ile ilgili soruşturma sürüyor. Kan donduran olayda 3 şüpheli tutuklanırken 2 şüpheliyi arama çalışmaları da sürüyor. Kızının ölümüyle ilgili açıklamalarda bulunan acılı anne Sihan Akgül de, "Kızıma işkence edip, hunharca dövdükten sonra sanki kurşuna dizmişler" dedi
Adana'da darp edilip, tabanca ile vurulduktan sonra cansız bedeni portakal bahçesine gömülen İpek Akgül'ün (18) öldürülmesine ilişkin soruşturmada, cinayeti itiraf eden Yaşar B. (20) ile 2 şüpheli, tutuklandı.
DHA'nın haberine göre İpek'in annesi Sihan Akgül, "Kızıma komplo kurup, katlettiler. Devletten kaçamayacaksınız. 3'ünüz tutuklandınız, 2'niz hala dışarıda; firari geziyorsunuz" dedi.
TESLİM OLUP CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Kentte 14 Şubat gecesi İl Emniyet Müdürlüğü'ne giden Yaşar B., sevgilisi İpek Akgül'ü öldürüp, portakal bahçesine gömdüğü ihbarında bulundu. Şüpheli gözaltına alınırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi'ndeki bahçeye gidip, çalışma başlattı. Yaşar B.'nin gösterdiği noktada araştırma yapan ekipler, Akgül'ün toprağa gömülü cansız bedenini buldu. Ayrıca bölgeye birkaç 100 metre uzaklıkta cinayette kullanıldığı değerlendirilen tabanca bulundu.
İKİ ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinde, İpek Akgül'ün 11 Şubat'ta önce darp edilerek kolunun ve kaburgalarının kırıldığı ardından vücudunun çeşitli yerlerinden tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Akgül'ün cenazesi, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Polis ekipleri, teslim olan Yaşar B.'nin yanı sıra 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı. İşlemleri sonrası 3 şüpheli tutuklanırken, cinayete karıştığı değerlendirilen 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
"SANKİ KURŞUNA DİZMİŞLER"
Kızının tişörtünü giyip, her gün mezarına gittiğini anlatan anne Sihan Akgül, "Kızımın sevgilisi yoktu. Bu kişilerle nasıl tanıştığını bilmiyorum. Şüpheliler, kızıma işkence edip, hunharca dövdükten sonra sanki kurşuna dizmişler. Çırılçıplak bedeni, portakal bahçesine gömülüydü. Onun saçlarını okşayamadım. Çünkü cenazesini yıkarken elimde kaldı. Dünyalar güzeli bir kızdı. Duruluğu ve saflığıyla onlara kurban gitti. Ona doyamadan benden aldılar. Her gece uyuduğumda, kızımın kapıdan girdiğini görüyorum” diyerek gözyaşı döktü.
"BU OLAY AYDINLATILACAK"
Cinayete karışan firari şüphelilere seslenen Akgül, "Kızıma komplo kurup, katlettiler. Devletten kaçamayacaksınız, bu olay aydınlatılacak. 3'ünüz tutuklandınız, 2'niz hala dışarıda; firari geziyorsunuz. Adalete güveniyorum, yakalanacaksınız. Elinizi doğurup, büyüttüğümüz kızlarımızdan uzak tutun" dedi.