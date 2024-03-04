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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da eski nişanlısına kimyasal sıvı dehşeti yaşatmıştı: Karar istinaf mahkemesinden döndü! - Güncel haberler

        Eski nişanlısını yaralamıştı! Kimyasal sıvı dehşetinde karar istinafta döndü

        Konya'da eski nişanlısı Merve K.'nin yüzüne kimyasal sıvı atıp kaçan sanığa verilen 15 yıllık hapis cezası istinaf mahkemesince bozuldu. Mahkeme kararında, sanığa verilen cezanın az olduğu kanaatine varıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 16:37 Güncelleme: 04.03.2024 - 16:42
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        Kimyasal sıvı dehşetinde karar istinaftan döndü!
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        Konya'nın Çumra ilçesinde su sayacına bakma bahanesiyle kapıyı açtırdığı eski nişanlısının yüzüne yanıcı kimyasal sıvı atıp kaçan sanığa verilen 15 yıl hapis cezası kararı, istinaf mahkemesince bozuldu.

        AA'da yer alan habere gör Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, mağdur Merve K'nin avukatının karara itirazı sonrası, dosyayı yeniden inceledi ve yerel mahkemenin sanık Sabit T'ye "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verdiği 15 yıl hapis cezasının az olduğu kanaatine vardı.

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        YENİDEN YARGILANACAK

        İstinaf mahkemesi, "Merve K'nin basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek, yaşamsal tehlike doğuracak, yüzünde sabit bir ize neden olacak biçimde yaralandığı olayda, sanık hakkında orantılılık ilkesi gözetilerek, 13 yıldan 20 yıla hapis cezasını öngören TCK'nın 35'inci maddesi uyarınca, yaralanmanın niteliği, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığına göre makul seviyede ceza belirlenmesi yerine 15 yıl hapis cezası belirlenmek suretiyle eksik ceza tayini olduğu anlaşılmıştır." değerlendirmesini yaparak, hükmün bozulmasına ve sanığın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi. Sanık yerel mahkemede yeniden yargılanacak.

        NE OLMUŞTU?

        Çumra ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi'nde, Sabit T. 19 Haziran 2022'de evine gittiği eski nişanlısı Merve K'nin üzerine yanıcı kimyasal sıvı atıp kaçmıştı. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Merve K, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, Ilgın ilçesinde yakalanan zanlı tutuklanmıştı.

        İddianamede, sanık Sabit T'nin "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Sabit T, "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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