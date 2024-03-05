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        Kazaya karışan otomobil kaçarken polis memuruna çarptı: 1 şehit, 1 yaralı

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde karıştığı kazanın ardından 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polis memuru Orhan Mutlu'ya çarpıp (46) kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 07:44 Güncelleme: 05.03.2024 - 07:46
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        Kazaya karışan otomobil kaçarken polis memuruna çarptı: 1 şehit, 1 yaralı
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        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde karıştığı kazanın ardından 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polis memuru Orhan Mutlu'ya çarpıp (46) kaçtı. Mutlu, olay yerinde şehit odu. Polis memuru A.S.V. ise yaralandı. Otomobil sürücüsü Ö.B. ile yanındaki arkadaşı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Olay Samsun-Ankara karayolu İlkadım ilçesi Toybelen mevkisinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Karıştığı kazadan sonra kaçmak isteyen Ö.B.'nin kullandığı 55 SA 335 plakalı otomobil, uygulama noktasında kendisini durdurmak isteyen polis memuru Orhan Mutlu'ya çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle Mutlu, 55 A 59620 plakalı polis aracının ön camına savruldu. Bu sırada araç içerisinde bulunan polis memuru A.S.V. de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mutlu, olay yerinde şehit oldu.

        A.S.V. ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Şehit polis memurunun naaşı ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Ö.B. ve yanındaki arkadaşını yakalayıp, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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