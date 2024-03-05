Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Doğan ve İkiz Havza'da STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu

        Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan ve Havza Belediye Başkan adayı Murat İkiz, Havza'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 09:33 Güncelleme: 05.03.2024 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğan ve İkiz Havza'da STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan ve Havza Belediye Başkan adayı Murat İkiz, Havza'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

        Doğan, bir tesiste gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, tüm hemşerileri dinleyerek, Samsun halkının fikirlerini dikkate alarak kenti daha da ileriye taşımaya kararlı olduklarını söyledi.

        Havzalılarla da bir araya gelerek onları dinlediklerini aktaran Doğan, "Dinlemek bizim yola çıkış noktamız. Önce dinleyecek, anlayacak, Samsun'umuza tüm hemşerilerimizle birlikte hizmet edeceğiz. Samsun'umuz 17 ilçesinin tamamıyla birçok kültürel, doğal ve tarihsel güzellikleri içinde barındıran bir şehir. İnşallah hemşehrilerimizle bir araya gelerek Samsun'umuzu daha da ileriye taşıyacağız." dedi.

        Havza Belediye Başkan adayı Murat İkiz ise Cumhur İttifakı olarak halkın teveccühü ile yüksek bir oy oranı alacaklarını ifade ederek, "Bu 5 yılda önceliğimiz sanayi ve turizm olacak. İstihdam sorunu çözülmüş, sağlık ve termal turizmde adından söz ettiren bir Havza için çalışacağız. İlimiz ve ilçemize hizmet için çıkmış olduğumuz bu yolda sizlerin desteği ile sizlere hizmet edeceğiz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından STK temsilcileri ve muhtarların talep ve önerileri dinlendi.

        Programa, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması!
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Macron'dan geri adım
        Macron'dan geri adım
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Karı koca kurtarılamadı! Ölüm kavşağı: 3 ölü!
        Karı koca kurtarılamadı! Ölüm kavşağı: 3 ölü!
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        2 il için turuncu, 16 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
        2 il için turuncu, 16 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
        TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 5 ölü
        TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 5 ölü
        Yunanistan en sıcak kışını geçirdi
        Yunanistan en sıcak kışını geçirdi
        2023’te 2,2 milyon kişi emekli oldu
        2023’te 2,2 milyon kişi emekli oldu
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        İsrailli bakandan ABD'ye suçlama
        İsrailli bakandan ABD'ye suçlama
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Benzer Haberler

        Kazaya karışan sürücü kaçarken otomobiliyle polis memuruna çarptı: 1 şehit,...
        Kazaya karışan sürücü kaçarken otomobiliyle polis memuruna çarptı: 1 şehit,...
        AK Parti Havza Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı
        AK Parti Havza Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı
        Kazaya karışan otomobil kaçarken polis memuruna çarptı: 1 şehit, 1 yaralı
        Kazaya karışan otomobil kaçarken polis memuruna çarptı: 1 şehit, 1 yaralı
        Samsun'da kaçan aracın çarptığı polis memuru şehit oldu
        Samsun'da kaçan aracın çarptığı polis memuru şehit oldu
        Samsun'da MHP Seçmen İletişim Merkezleri açıldı
        Samsun'da MHP Seçmen İletişim Merkezleri açıldı
        GÜNCELLEME- BBP Genel Başkanı Destici'nin bulunduğu araç Tokat'ta kaza yapt...
        GÜNCELLEME- BBP Genel Başkanı Destici'nin bulunduğu araç Tokat'ta kaza yapt...