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        Asarcık'ta öğrenciler Yeşilay Haftası'nda sağlık için pedal çevirdi

        Samsun'un Asarcık ilçesinde, Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler ve yöneticiler sağlık için pedal çevirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 14:26 Güncelleme: 05.03.2024 - 14:32
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        Asarcık'ta öğrenciler Yeşilay Haftası'nda sağlık için pedal çevirdi
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        Samsun'un Asarcık ilçesinde, Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler ve yöneticiler sağlık için pedal çevirdi.

        Asarcık Spor Kulübü'nün ekipman desteği verdiği etkinliğe, Kaymakam Hakan Köksal, Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı ve Yeşilay Şube Başkan yardımcısı Dr. Hatice Öz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdil, kurum müdürleri, genç Yeşilay gönüllüleri katıldı.

        Etkinlikte, 7 öğretmen ile 60 öğrenci farkındalık oluşturmak amacıyla pedal çevirdi.

        Yatılı Bölge Ortaokulu'ndan başlayan etkinlik, ilçe girişindeki kavşaktan dönülüp başlangıç noktasına gelinmesiyle son buldu.

        Yeşilay Haftası etkinlikleri Asarcık Spor Salonu'nda devam etti. İl Sağlık Müdürlüğü ve ilçe toplum sağlığı görevlileri tarafından obezite ve bağımlılıklarla mücadele standı kuruldu ve halat çekme, bilek güreşi gibi spor faaliyetleri yapıldı.

        Etkinlikte konuşan Kaymakam Köksal, "Büyük bir kısmı yeşil alan olan ilçemizde YEŞİLAY'in etkinliklerini çok önemsiyor yerel kaynakların harekete geçirilmesi için çaba sarfediyoruz. Spor ve sağlığın sürdürülebilir bir alışkanlık olması için ilçemizde çalışmalar devam edeceğiz." dedi.

        Yeşilay Samsun Başkanı Güneş, "Yeşilay varsa hayat var. Sevgili çocuklar, değerli gençler sporla, el sanatları ve kültürel faaliyetlerle bağımlılıkla hep birlikte mücadele edebiliriz. Biz tüm bu farkındalık eylemlerinde sizlerleyiz." diye konuştu.

        Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, sağlıklı yaşam becerilerini topluma kazandırma amacıyla fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme, buna uygun çevre koşullarının sağlanması noktasında birçok faaliyet yaptıklarını, kanserle ve bağımlılıklarla mücadele etme becerisini topluma kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Asarcık Müftüsü Faruk Ana tarafından Havza'da, kaza yerinden otomobiliyle kaçan sürücünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Orhan Mutlu için yapılan duanın ardından program sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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