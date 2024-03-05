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        MHP Salıpazarı ilçesinde Seçmen İletişim Merkezi açtı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Seçmen İletişim Merkezi (SİM) açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 18:20 Güncelleme: 05.03.2024 - 18:32
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        MHP Salıpazarı ilçesinde Seçmen İletişim Merkezi açtı
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        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Seçmen İletişim Merkezi (SİM) açtı.

        MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Salıpazarı ilçesinde SİM açılışında, hedeflerinin 31 Mart akşamında 17 ilçeyi ve büyükşehir belediyeyi kazanarak Samsun'da 18'de 18 yapmak olduğunu belirtti. Salıpazarı'nda 5 yılda tarih yazacaklarını dile getiren Mucur, "Liderlerimize verdiğimiz sözü tutmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Samsun'u birlik ve beraberlik içerisinde daha güzel yarınlara taşımak için buradayız. Milliyetçi Hareket Partisinin ilkeleri net, ülküleri berrak, ahlakı ve siyaseti tertemizdir. Salıpazarı'nda projeler konuşulacak, başarılı çalışmalar konuşulacak, istihdam konuşulacak, sosyal belediyecilik konuşulacak." dedi.

        Dünyadaki mazlumların ve Türk İslam Dünyası'nın iki umudunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli olduğunu söyleyen Mucur, "Buradaki coşkulu kalabalığa baktığımda, bu iki büyük liderin Cumhur İttifakı'na neden bu kadar önem verdiğini bir kez daha anlıyorum." ifadelerini kullandı.

        Açılışa, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları ve vatandaşlar katıldı.​​​​​​​

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