Samsun'da aranan 28 kişi yakalandı
Samsun'da aralarında 3 hükümlünün de yer aldığı aranan 28 kişi yakalandı.
Samsun'da aralarında 3 hükümlünün de yer aldığı aranan 28 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun'da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, aralarında "hırsızlık, silahla tehdit ve hükümlünün kaçması" suçlarından 13 yıl 8 ay 23 gün, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 10 yıl 1 ay, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlünün de aralarında bulunduğu aranan 28 kişiyi yakaladı.
Bu kişilerden, 364 sentetik ecza, 129 gram sentetik uyuşturucu, 6,9 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 fişek esrarlı sigara, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde kullanım aparatı, 8 tabanca fişeği ele geçirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.