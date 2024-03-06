Samsun'da aranan 28 kişi yakalandı

Ekipler, aralarında "hırsızlık, silahla tehdit ve hükümlünün kaçması" suçlarından 13 yıl 8 ay 23 gün, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 10 yıl 1 ay, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlünün de aralarında bulunduğu aranan 28 kişiyi yakaladı.

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