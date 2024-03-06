Samsunspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 10 Mart Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 10 Mart Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 5-2 pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı.
Samsun ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
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