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        Samsunspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 10 Mart Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 17:23 Güncelleme: 06.03.2024 - 17:29
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        Samsunspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti
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        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 10 Mart Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

        İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 5-2 pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı.

        Samsun ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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