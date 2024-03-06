Samsunspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti

İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 5-2 pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

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