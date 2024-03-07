Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen: Ayrılmadık, boşanmadık

Eşiyle aralarında geçen son konuşmayı anlatan Nermin Bezmen; "Yüreğimin bıçaklarla kıyılıp yangınlarda olduğu şu günlerde sevdiceğim Tolgacığımla boşanmış olduğumuz üzerine insafsız, Allah’tan korkusuz yalan habere üzülen arkadaşlarımıza, dostlarımıza, Tolga’mın hayranlarına: Lütfen üzülmeyin! Biz boşanmadık, ayrılmadık. Daha o sabah 'İlk günkü kadar aşığım sana' diye sarmalamıştı beni. 'Ben de sana bir tanem' demiştim… Son sözlerimiz buydu" ifadelerini kullandı.