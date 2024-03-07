Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen: Ayrılmadık, boşanmadık
Geçtiğimiz hafta geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Tolga Savacı'nın eşi yazar Nermin Bezmen, vefat etmeden önce ünlü oyuncuyla boşandıklarına dair çıkan iddiaları yalanladı. Bezmen; "Biz boşanmadık, ayrılmadık. Daha o sabah 'İlk günkü kadar aşığım sana' diye sarmalamıştı beni" ifadelerini kullandı
Tolga Savacı, geçtiğimiz hafta pazartesi günü ABD'de geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun cenazesi, vasiyeti üzerine ABD'de defnedildi. Savacı, cumartesi günü New Jersey eyaletinde son yolculuğuna uğurlandı.
Eşinin acısını yaşayan yazar Nermin Bezmen, vefat etmeden önce Tolga Savacı ile boşandıklarına dair iddiaların ardından açıklama yaptı.
Eşiyle aralarında geçen son konuşmayı anlatan Nermin Bezmen; "Yüreğimin bıçaklarla kıyılıp yangınlarda olduğu şu günlerde sevdiceğim Tolgacığımla boşanmış olduğumuz üzerine insafsız, Allah’tan korkusuz yalan habere üzülen arkadaşlarımıza, dostlarımıza, Tolga’mın hayranlarına: Lütfen üzülmeyin! Biz boşanmadık, ayrılmadık. Daha o sabah 'İlk günkü kadar aşığım sana' diye sarmalamıştı beni. 'Ben de sana bir tanem' demiştim… Son sözlerimiz buydu" ifadelerini kullandı.
Nermin Bezmen ayrıca Tolga Savacı'nın bu fotoğrafına ise; "Canım Tolgacığım, sevgilim, sevdiceğim... Nasıl evcimendin, nasıl 'yuva'mızı severdin. Her kırılan, çatlayan, patlayan senin hünerinle deva bulurdu. Yemek masamızın üzerinde araba parçalarının tamirini yapmana biraz takılırdım ama hiç sesimi çıkarmaz, gülümser geçerdim. İyi ki... İyi ki sana üzüntü vermemişim, aptal dünya meselelerinden..." mesajını düştü.
Nermin Bezmen bu fotoğrafa da "Yaralı yüreğime teselli bir armağandın yaradanımdan... Geldin, sınırsız sevginle, aşkınla, şefkatin ve ihtimamınla kalbimi iyileştirdin. Sıcacık, duygusal, romantik, dürüst, sadık, egodan uzak verici kişiliğine ancak aşık olunabilirdi ve ben de aşık oldum. Ne güzeldin canım sevdiceğim, ne güzeldik beraber...." notunu düştü.